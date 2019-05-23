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رئيس جامعة حلوان: انتظام الامتحانات والطلاب لم يتأثروا بارتفاع درجة الحرارة

الخميس، 23 مايو 2019 12:55 م
رئيس جامعة حلوان: انتظام الامتحانات والطلاب لم يتأثروا بارتفاع درجة الحرارة د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب وائل ربيعى
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أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، انتظام العملية الامتحانية داخل لجان الكليات المختلفة التى تجرى الآن امتحانات نهاية العام الدراسى بها، موضحا أنه تم تكثيف عدد المراوح فى كل قاعات الامتحانات، وأنه لا توجد حتى الآن أى حالات إغماء أو تأثرات بارتفاع درجة حرارة الجو.

وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الفترة الأولى من الامتحانات بدأت الساعة 10 صباحا وانتهت فى الثانية عشرة ظهرا، مشيرا إلى أن الفترة الثانية من الامتحانات تنطلق بداية من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى أنه تم تكثيف الرعاية الطبية وسيارات الإسعاف بالحرم الجامعى وبالقرب من اللجان الامتحانية.


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