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تنفيذ 1581 حكما متنوعا وضبط 108 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الخميس، 23 مايو 2019 09:52 م
تنفيذ 1581 حكما متنوعا وضبط 108 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية، تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1581 حكمًا متنوعًا منها 1160 حكمًا جزئيا  و60 حكمًا مستأنفًا و298 حكم غرامات و59 حكم مخالفات و4 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8300 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 
 

كما تمكنت الحملة من ضبط 108 متهمًا هاربًا محكومًا عليه، وجرى التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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