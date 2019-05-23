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تكليف 559 طبيب أسنان دفعة 2017 للعمل بصحة الدقهلية

الخميس، 23 مايو 2019 12:24 ص
تكليف 559 طبيب أسنان دفعة 2017 للعمل بصحة الدقهلية محافظ الدقهلية
الدقهلية : شريف الديب - سارة الباز
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أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن استلام 559 من أطباء الأسنان دفعة 2017، من الذين جرى تكليفهم بمديرية الصحة بالدقهلية.

 

وأشار مكى، إلى توزيع الأطباء على وحدات ومراكز الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة لينضموا إلى قطاع الأطباء العاملين بصحة الدقهلية ليقوموا بدورهم فى خدمة المرضى من خلال منافذ الرعاية الصحية الأولية، وتقدم وكيل الوزارة بالتهنئة للأطباء الجدد متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم العملية القادمة، لرفعة وطنهم .

 

ومن جانبه، أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن الدولة تبذل كل الجهود لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وضمان توفير رعاية لائقة لهم فى كافة المستشفيات، وأن المحافظة لا تدخر جهدًا لتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية لأبناء الدقهلية.

 

تجدر الإشارة، إلى أنه قد تم تكليف 644 طبيبًا بشريًا دفعة 2017 للعمل بمديرية الصحة بالدقهلية منذ ما يقرب من أسبوعين.


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