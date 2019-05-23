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تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الخميس، 23 مايو 2019 02:12 م
تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة البحرين - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% خاسرا عدد 2.35 نقطة ليغلق عند مستوى 1408.49 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.3 مليون سهم، بقيمة قدرها 750 ألف دينار  بحرينى.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 17.85%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.25%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.45%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 3.10% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.92%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.06%، مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.30%.
 
 

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