بوتين يهنئ رئيس وزراء الهند بفوز حزبه فى الانتخابات البرلمانية

موسكو أ ش أ

هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، بفوز حزبه (بهاراتيا جاناتا) فى الانتخابات البرلمانية.

وأفادت الرئاسة الروسية (الكرملين) - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - بأن الرئيس بوتين بعث ببرقية لرئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، هنأه فيها بالفوز الساحق لحزبه فى الانتخابات العامة.

وأشارت إلى أن بوتين أعرب - فى البرقية - عن ثقته الكاملة فى مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند، وذلك عقب فوز حزب (بهاراتيا جاناتا) فى الانتخابات البرلمانية.

يأتى هذا عقب إعلان مفوضية الانتخابات فى الهند أن النتائج الأولية لفرز أصوات المشاركين فى الانتخابات التشريعية - التى جرت الشهر الجارى - تشير إلى تقدم حزب الشعب الهندى القومى المتشدد (بهاراتيا جاناتا) بزعامة رئيس الحكومة ناريندرا مودي.