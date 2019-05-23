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بسبب مقتل طفلة.. رئيس وزراء باكستان يوقف مسؤولين بالشرطة عن العمل

الخميس، 23 مايو 2019 04:50 م
بسبب مقتل طفلة.. رئيس وزراء باكستان يوقف مسؤولين بالشرطة عن العمل عمران خان - صورة أرشيفية
(رويترز)
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قالت وزيرة باكستانية، إن رئيس الوزراء عمران خان، أوقف مسؤولين بالشرطة عن العمل لاتهامهم بالتباطؤ فى التحقيق فى خطف وقتل فتاة فى العاشرة من عمرها فى قضية أثارت غضبا فى البلاد.

 

وتقول عائلة الطفلة فرشته إنهم أبلغوا عن فقدانها يوم 15 مايو الماضى، لكن الشرطة فى العاصمة إسلام اباد رفضت فتح تحقيق فى القضية أو تسجيل تقرير عن شخص مفقود لمدة خمس أيام.

 

وعثر على جثة فرشته يوم الاثنين، لكن عائلتها التى تنتمى لعرقية البشتون، اتهمت الشرطة بمعاملتها كالحيوانات، ووسط شكوك بتعرض فرشته للاغتصاب قبل قتلها.

 

وقالت فردوس عاشق، التى تتولى حقيبة الإعلام فى حكومة خان، إن رئيس الوزراء علم بالقضية وأمر بوقف الضباط عن العمل، مضيفة: "أؤكد لكم أن المذنبين سيُحاسبون وكل من قصر فى القيام بواجبه سيصبح عبرة".

 

وأثارت طريقة معاملة عائلة فرشته أيضا غضب بعض المواطنين من عرقية البشتون قالوا إن الأسرة تعرضت لسوء معاملة لانتمائها لما يعرف "بالمناطق القبلية" على الحدود مع أفغانستان.

 

 

 


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