وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن حكومة بتسوانا - التي يعيش بها أكبر عدد من الأفيال في العالم - أرجعت هذا القرار إلى تعارض المصالح، حيث تزايدت أعداد الأفيال بشكل كبير أدى إلى إلحاق أضرار على نطاق واسع بثروة البلاد من الماشية فضلا عن أضرارها البشرية الأخرى.

وأشارت حكومة بتسوانا - في بيان أصدرته بهذا الصدد - إلى أن صيد الأفيال سوف يٌستأنف بطريقة ملائمة وأخلاقية، دون أن تحدد القواعد التنظيمية الخاصة بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الأفيال في بتسوانا يقدر بنحو 130 ألف فيل .