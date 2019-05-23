انقطاع مياه الشرب عن 4 مناطق بالقاهرة.. والشركة توفر سيارات تحت الطلب

كتب- أحمد حسن

قالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه نظراً للكسر المفاجئ للخط الرئيسى والبالغ قطره 800 مم، بشارع اسماعيل الفنجرى، تقاطع صلاح سالم بمدينة نصر، الأمر الذى ترتب عليه قطع المياه عن مناطق ( امتداد رمسيس 1، 2– المهمات – بانورما الجبل الأخضر – أمن الدولة)، قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم الخميس، أنها تبذل قصارى جهدها للانتهاء من أعمال الاصلاحات فى أقل فترة زمنية ممكنة.