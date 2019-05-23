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الخميس، 23 مايو 2019 03:27 م
خالد صلاح
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انفجار عبوة ناسفة داخل منزل موظف فى محافظة ديالى العراقية

الخميس، 23 مايو 2019 01:54 م
انفجار عبوة ناسفة داخل منزل موظف فى محافظة ديالى العراقية عبوة ناسفة - أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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انفجرت عبوة ناسفة، اليوم الخميس، داخل منزل موظف يعمل فى مزار بمحافظة ديالى الواقعة شرقى العاصمة بغداد؛ وذلك وفقا لما أعلنه مصدر أمنى عراقى.

 

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية عن المرصد العراقى قوله إن "عبوة ناسفة تحتوى على نترات الأمونيوم انفجرت داخل منزل تابع لموظف يعمل فى مزار الإمام عبد الله بن على فى محافظة ديالى العراقية".

 

وأشارت إلى أن هذا الانفجار لم يسفر عن وقوع أى خسائر بشرية وأضرار مادية، وأن القوات الأمنية قامت بتطويق منطقة الحادث، وفتحت على آثره تحقيقات لمعرفة ملابساته.

 

ويشن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى هجمات متفرقة بين حين وآخر فى العاصمة بغداد تستهدف المدنيين والقوات الأمنية، وذلك منذ هزيمتهم عسكريا فى العراق فى شهر ديسمبر عام 2017.

 


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