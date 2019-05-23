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اليوم السابع يكشف: "ليالى أمير السبايا فى داعش"

الخميس، 23 مايو 2019 09:01 م
اليوم السابع يكشف: "ليالى أمير السبايا فى داعش" اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى، تحت عنوان"ليالى أمير السبايا فى داعش"، وفيه: الإيزيديات المحررات حديثًا مصدر مهم للمعلومات.. ورواياتهن تفضح جرائم الإرهابيين.. مهندس التجارة الحرام فى داعش مفتاح أسرار 5 سنوات من بيع الإيزيديات بسوق النخاسة.. سقوطه مسمارجديد فى نعش التنظيم الإرهابى.. ويعجل بتحرير حوالى 3 آلاف شخص من معسكرات الإرهابيين بسوريا، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة العاشرة من النسخة المطبوعة.

 

وداخل العدد

ـ «تذكرتى » تحظر نقل ملكية تذاكر مباريات أمم أفريقيا
 

ـ «السيسى » يوجه بتطوير «المنتزه »فى إطار تصميم سياحى عالمى

ـ الحديد والصلب صناعة استراتيجية توفر أكثر من 30 ألف وظيفة  
 

ـ الحكومة: رغيف الخبز على بطاقات التموين ب 5 قروش دون زيادة

ـ انطلاق مشروع الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا
 

ـ محمد نجم: شفيق ياراجل.. ألف سلامة ياراااجل.. نسى النص فارتجل أشهرإفيهاته

ـ البغدادى مصادر ليبية ترجح مكان هروب زعيم الإرهاب

وأجهزة استخبارات غربية تطارد البغدادى فى ليبيا

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درجات الحرارة

داعش

تذكرتى

كاس الامم

السيسى


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