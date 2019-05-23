اليوم السابع يكشف: "ليالى أمير السبايا فى داعش"

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى، تحت عنوان"ليالى أمير السبايا فى داعش"، وفيه: الإيزيديات المحررات حديثًا مصدر مهم للمعلومات.. ورواياتهن تفضح جرائم الإرهابيين.. مهندس التجارة الحرام فى داعش مفتاح أسرار 5 سنوات من بيع الإيزيديات بسوق النخاسة.. سقوطه مسمارجديد فى نعش التنظيم الإرهابى.. ويعجل بتحرير حوالى 3 آلاف شخص من معسكرات الإرهابيين بسوريا، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة العاشرة من النسخة المطبوعة.

وداخل العدد



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