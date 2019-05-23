سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 02:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. الأقصر تشهد حفل إفطار للمسلمين برعاية كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل

الخميس، 23 مايو 2019 02:00 ص
اليوم.. الأقصر تشهد حفل إفطار للمسلمين برعاية كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل افطار - ارشيفية
الاقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

تقيم كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقمولا التابعة لمركز القرنة غرب الأقصر، اليوم الخميس، حفل إفطار للصائمين وذلك تحت رعاية نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، والقس فلوباتير رزق راعى الكنيسة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

ويقول روفائيل مفيد خادم بالكنسية، أن حفل الإفطار المقرر إقامته يعد حفل يقام للمسلمين بمناسبة شهر رمضان الكريم، كما يحتفلون معهم بكافة أعياد الأقباط، مشيراً إلى أنه لا أحد يستطيع التمييز بين مسلم أو مسيحى فى القرية لمدى الترابط بينهم.

وأوضح محمد عبد الواسع، أحد شباب القرية المشاركين فى تنظيم الحفل، أن هذا الافطار عادة سنوية تحرص الكنيسة على إقامتها، لمشاركة اخوتهم المسلمين بفرحة شهر رمضان الكريم، يأتى فى إطار عمق الترابط فى العلاقات الاجتماعية بين الطرفين التى يتحلى بها أبناء القرية منذ قديم الأزل.

 ومن المقرر حضور عدد من الشخصيات التنفيذية والشعبية، فى حفل الافطار الذى تقيمه كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالإضافة إلى مئات المدعوين من أبناء القرية والقرى المجاورة لها.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. الأقصر أرض المحبة فى شهر الخير.. "رومانى" ينظم مائدة إفطار يومية

الاقصر

اخبار الاقصر

كنيسة تنظم حفل افطار بالاقصر

اخبار مصر

مدينة القرنة

اخبار المحافظات


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

آخر تطورات أزمة هواوى مع الحكومة الأمريكية .. مستخدمو الهواتف ببريطانيا يتدافعون لبيعها والشركات اليابانية فى طريقها لوقف التعامل معها.. والشركة تحاول النجاة بنظام تشغيل جديد.. ومشكلة التطبيقات تنذر بفشله

آخر تطورات أزمة هواوى مع الحكومة الأمريكية .. مستخدمو الهواتف ببريطانيا يتدافعون لبيعها والشركات اليابانية فى طريقها لوقف التعامل معها.. والشركة تحاول النجاة بنظام تشغيل جديد.. ومشكلة التطبيقات تنذر بفشله

صور وفيديو.. "مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء".. الشيخ إبراهيم البلتاجى صوت الشباب بالإسكندرية.. ختم حفظ القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ويؤكد: أتمنى أصبح المسئول عن مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات

صور وفيديو.. "مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء".. الشيخ إبراهيم البلتاجى صوت الشباب بالإسكندرية.. ختم حفظ القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ويؤكد: أتمنى أصبح المسئول عن مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات

دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

شارك بالتصويت لـ "محمد صلاح" على أفضل لاعب وأجمل هدف بموسم ليفربول

شارك بالتصويت لـ "محمد صلاح" على أفضل لاعب وأجمل هدف بموسم ليفربول

الرجوع الى أعلى الصفحة