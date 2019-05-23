اليوم.. الأقصر تشهد حفل إفطار للمسلمين برعاية كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل

تقيم كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقمولا التابعة لمركز القرنة غرب الأقصر، اليوم الخميس، حفل إفطار للصائمين وذلك تحت رعاية نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، والقس فلوباتير رزق راعى الكنيسة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

ويقول روفائيل مفيد خادم بالكنسية، أن حفل الإفطار المقرر إقامته يعد حفل يقام للمسلمين بمناسبة شهر رمضان الكريم، كما يحتفلون معهم بكافة أعياد الأقباط، مشيراً إلى أنه لا أحد يستطيع التمييز بين مسلم أو مسيحى فى القرية لمدى الترابط بينهم.

وأوضح محمد عبد الواسع، أحد شباب القرية المشاركين فى تنظيم الحفل، أن هذا الافطار عادة سنوية تحرص الكنيسة على إقامتها، لمشاركة اخوتهم المسلمين بفرحة شهر رمضان الكريم، يأتى فى إطار عمق الترابط فى العلاقات الاجتماعية بين الطرفين التى يتحلى بها أبناء القرية منذ قديم الأزل.

ومن المقرر حضور عدد من الشخصيات التنفيذية والشعبية، فى حفل الافطار الذى تقيمه كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالإضافة إلى مئات المدعوين من أبناء القرية والقرى المجاورة لها.