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الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس تمدد فترة التسجيل إلى يوم 15 يونيو

الخميس، 23 مايو 2019 04:46 م
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس تمدد فترة التسجيل إلى يوم 15 يونيو تونس
كتبت – هناء أبو العز
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أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، إن مجلس الهيئة قرر بالاجماع التمديد الى يوم 15 يونيه 2019 فى فترة التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
 
 
وافاد بفون فى مؤتمر صحفى، تناقلته وسائل  الإعلام المحالية، ان تعديل قرار تمديد التسجيل داخل تونس وخارجها يأتى  في اطار تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من التسجيل للمشاركة في الانتخابات، خاصة وأن الخدمات المتاحة منذ انطلاق التسجيل في الفترة الاولى لم تكن متاحة لهؤلاء بالشكل المطلوب.
 
وفي ما يتعلق بالاحصائيات الخاصة بمرحلة التسجيل، ذكر بفون ان عدد المسجلين الجدد للانتخابات قد بلغ 1 مليون و156 ألف مسجل بالسجل الانتخابي، مؤكدا ان هذا العدد فاق التوقعات بخصوص تحقيق مليون و100 الف تسجيل جديد.
 
وبلغ عدد المسجلين الإجمالي إلى الآن 6 ملايين و800 ألف مسجل بما فى ذلك التونسيون فى الخارج، حسب ما صرح به رئيس الهيئة، مشيرًا الى انه تم ايضا تسجيل 171 الفا و469 عملية تحيين.
 
 
 

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