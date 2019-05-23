سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 09:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السلطات الإيطالى تطلق سراح فتاة قتلت والدها فى روما

الخميس، 23 مايو 2019 08:00 م
السلطات الإيطالى تطلق سراح فتاة قتلت والدها فى روما الشرطة الإيطالية
كتب : أحمد علوى
إضافة تعليق

أطلقت السلطات الإيطالية سراح فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا كان محكوم عليها بالإقامة الجبرية فى منزلها، بعدما قامت بقتل والدها الذى كان يعاملها بعنف وقسوة فى منزلهما فى روما.
 

وكانت الفتاة التى تدعى ديبرا سياكواتورى فى حالة دفاع عن النفس حينما وقعت حادثة اعتداء منزلى عليها، بحسب ما قاله الادعاء فى فرانسيسكو مينديتو الإيطالية.
 

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى، قد اتهمت الفتاة بداية التحقيقات بالقتل عن طريق الخطأ، ولكنها الآن تواجه تهمة أقل، هى الإفراط فى الدفاع المشروع عن النفس، والتى ربما تسقط عنها هذه التهمة أيضًا.
 

وقال الادعاء إنها توسلت إلى والدها مرات عديدة أن يوقف الإساءة إليها وإيذاءها.
 

وقال الإدعاء فى فرانسيسكو مينديتو: "يحتمل أن يطلب قاضى التحقيق خلال الأسبوعين المقبلين إغلاق القضية، لأن الفتاة، بحسب ما نعرفه الآن عنها، تصرفت بدافع الدفاع عن النفس".


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

انتفاضية شعبية ليبية ضد السلطات الإيطالية.. مطالبات بطرد سفير روما فى طرابلس بسبب موقف بلاده من الانتخابات.. محتجون يطالبون حكومة إيطاليا بالاعتذار عن تصريحات "بيرونى".. ودعوات للبلديات بمقاطعة مساعدات بلاده

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

السلطات الإيطالية تلقى القبض على مقدونى بتهمة الإرهاب

ايطاليا

فتاة تقتل ابيها

السلطات الايطالية

اخبار العالم

اطلاق سراح

قتل

حوادث

روما

اخبار عالمية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة