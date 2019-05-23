سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 11:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السبت المقبل.."محبي مصر" تكرم 1000 يتيم وتجهز العرائس

الخميس، 23 مايو 2019 10:05 م
السبت المقبل.."محبي مصر" تكرم 1000 يتيم وتجهز العرائس د.محمود بكرى رئيس مؤسسة محبى مصر
إضافة تعليق

للعام الثالث عشر على التوالي، تقيم "مؤسسة محبي مصر"حفل إفطارها السنوى لتكريم الأطفال الأيتام.

وصرح د.محمود بكري رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن هذا العام سيتم تكريم 1000طفل يتيم في حفل الإفطار الكبير الذي سيقام السبت المقبل 20رمضان بمركز شباب غرب حلوان بالشارع الغربي بحلوان.

وأكد محمود بكري، أن حفل هذا العام سوف يشمل توزيع العشرات من الأجهزة الكهربية علي العرائس اليتيمات،بالإضافة لهدايا للأطفال،ومساعدات للأمهات المشاركات في الحفل.

يقام الاحتفال برعاية الإعلامي والبرلمانى مصطفي بكري، وبحضور عديد من المسئولين وكبار الشخصياتوالمساهمين في نفقات الحفل،وأعضاء مؤسسة محبي مصر.

 


إضافة تعليق

محبى مصر

مصطفى بكرى

مؤسسة حمبى مصر

الايتام


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

الرجوع الى أعلى الصفحة