السبت المقبل.."محبي مصر" تكرم 1000 يتيم وتجهز العرائس

للعام الثالث عشر على التوالي، تقيم "مؤسسة محبي مصر"حفل إفطارها السنوى لتكريم الأطفال الأيتام.

وصرح د.محمود بكري رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن هذا العام سيتم تكريم 1000طفل يتيم في حفل الإفطار الكبير الذي سيقام السبت المقبل 20رمضان بمركز شباب غرب حلوان بالشارع الغربي بحلوان.

وأكد محمود بكري، أن حفل هذا العام سوف يشمل توزيع العشرات من الأجهزة الكهربية علي العرائس اليتيمات،بالإضافة لهدايا للأطفال،ومساعدات للأمهات المشاركات في الحفل.

يقام الاحتفال برعاية الإعلامي والبرلمانى مصطفي بكري، وبحضور عديد من المسئولين وكبار الشخصياتوالمساهمين في نفقات الحفل،وأعضاء مؤسسة محبي مصر.