الرائد مصطفى عبيد أول شهداء 2019.. خبير المفرقعات حمى الكنيسة بجسده

كتب بهجت أبو ضيف

"أبكى، أنزف، أموت، وتعيشي يا ضحكة مصر، وتعيش يا نيل ياطيب، وتعيش يا نسيم العصر، والعسكرى اللى دايس على الصعب عشان النصر" .

الرائد مصطفى عبيد الأزهرى، خبير المفرقعات بمديرية أمن القاهرة، إبن قرية جزيرة الأحرار بالقليوبية، توجه إلى عمله كعادته اليومية، ودع زوجته، وطفليه " لارا" و"يوسف"، مضت الساعات الأولى من عمله، وأجرت زوجته اتصالا للإطمئان عليه، أوصته قائلة "خلى بالك من نفسك، وربنا يحفظك" فرد عليها، سيبيها على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"، ثم تحدثه معه ابنته "لارا" البالغة من العمر 8 سنوات، وقالت له إنت وحشتنى أوى يابابا، فقال لها" هاخلص شغل ياحبيبتى وهاجى على طول"، وودع أفراد أسرته وعاد لاستكمال عمله، وخلال تناوله الطعام تلقى بلاغا يفيد العثور على حقيبة تحتوى على عبوات ناسفة بجوار كنيسة أبو سيفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر.

أسرع الرائد مصطفى عبيد وزملائه إلى مكان البلاغ، فور وصوله قرر إخلاء المكان من المواطنين لخطورة العبوات النافسة المعثور عليها، وطلب من زملائه أن يكون بالمقدمة، ثم بدأ يتعامل مع العبوات المعثور عليها، فى محاولة لإبطال مفعولها، إلا أن إحدى العبوات انفجرت، فتلقى شظاياها وسقط غارقا فى دمائه، مفارقا الحياة، ليصبح أول شهيد ينال الشهادة فى عام 2019.

الشهيد الرائد مصطفى عبيد، من أسرة ساهمت فى الدفاع عن الوطن، فهو إبن اللواء أركان حرب بالمعاش عبيد الأزهرى، وجده أحد شهداء القوات المسلحة خلال العدوان الثلاثى على مصر.

أهالى قرية جزيرة الأحرار ودعوا الشهيد خلال تشييع جنازته، بهتافات " لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله، بينما أطلقت سيدات القرية الزغاريد خلال وداعهن جسده، بينما بقيت روحه تخلد ذكراه كأحد من قدموا أرواحهم فداء للوطن.