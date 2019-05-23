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الرئيس يوجه بالتطوير الشامل لمنطقة المنتزه فى إطار تصميم سياحى عالمى

الخميس، 23 مايو 2019 04:12 م
الرئيس يوجه بالتطوير الشامل لمنطقة المنتزه فى إطار تصميم سياحى عالمى الرئيس السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء ووزيرة السياحة
كتب - محمد الجالى
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة عملية تطوير قطاع السياحة من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية الجارية في هذا الصدد، لرفع القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي وتعظيم مساهمته الإيجابية في المسيرة التنموية للدولة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات.
 
وتطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف التنفيذي لتطوير وحماية منطقة المنتزه؛ حيث وجه الرئيس بمواصلة عملية التطوير الشامل للمنطقة في إطار تصميم سياحي عالمي يتسق مع مكانتها وقيمتها، ويهدف لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بها واستعادة الوجه الحضاري للمنتزه كأحد أهم معالم الإسكندرية، بما يساهم في إعادة إحياء السياحة الشاطئية والتاريخية بالإسكندرية.
 
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الموقف التنفيذي لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، لا سيما رفع كفاءة العنصر البشري من خلال أنشطة تأهيل الكوادر المتميزة وتطوير الهيكل التنظيمي والإداري للوزارة ليصبح أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تطوير دور صندوق السياحة لدعم العديد من القطاعات ذات الصلة كالمحافظات السياحية وتنشيط السياحة.
 
 
 

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السيسي

الحكومة

المنتزه


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