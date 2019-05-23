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الخمول واللعاب أبرز الأعراض.. 4 نصائح لحماية الحيوانات من ارتفاع الحرارة

الخميس، 23 مايو 2019 01:16 م
الخمول واللعاب أبرز الأعراض.. 4 نصائح لحماية الحيوانات من ارتفاع الحرارة أبقار - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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بقدر المخاطر التى تمثلها الحرارة المرتفعة على البشر، فإنها تهدد الحيوانات والماشية بما يمثل خطرا مضاعفا بالنسبة للمزارعين، الذين يتعين عليهم مضاعفة الجهود لتجنب آثار الحرارة عليهم وعلى ثرواتهم.
 
وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وتسجيلها 44 درجة مئوية اليوم الخميس، قال الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن الحيوانات قد تتأثر بالتغيرات الحادة فى درجات الحرارة بشكل كبير، ما لم تُتخذ احتياطات ضرورية لتجنب تلك الآثر. ووجه 8 نصائح لمُربىّ المواشى، تكفل لهم حمايتها من درجات الحرارة المرتفعة:
 
1- تجنب خروج الحيوانات فى الأماكن المفتوحة أو الحقول.
2- الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة فى وقت الظهيرة.
3- استخدام رشاشات المياه أو أحواض الغطس المُخصّصة للحيوانات للتخفيف من حدة الطقس.
4- الاعتماد على الأغذية الخفيفة مثل العليقة الخضراء، لأنها سهلة الهضم وقليلة السعرات الحرارية ولا ترفع حرارة الجسم.
 
وإلى جانب الإجراءات الضرورية، هناك أعراض قد تظهر على الحيوان حال تعرضه لأية مضاعفات ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، منها:
1- يشعر المربى بأن الحيوان يعانى من الخمول ويصبح غير نشط بشكل ملحوظ.
2- لا يُقبل الحيوان على الطعام.
3- يتّخذ مقرًّا له بعيدا عن باقى الحيوانات.
4- يُصاب باحتقان فى الأغشية المخاطية ويظهر ذلك من خلال نزول "لُعاب" من الفم.
 
 

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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ارتفاع درجات الحرارة

حماية الحيوانات من درجات الحرارة

نقابة البيطريين

نقابة الاطباء البيطريين


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