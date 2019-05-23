البطل المصرى رامى شحاتة يكشف تفاصيل إنقاذ 51 طالبًا من الموت بإيطاليا

كتب محمود راغب

كشف الطفل المصرى"رامى شحاتة"، الذى أظهر شجاعة متناهية بإيطاليا، عن تفاصيل إنقاذه 51 طالباً من الموت المحقق بإيطاليا، بعد أن هدد سائقهم بإحراقهم داخل الحافلة التى تقلّهم وصب فيها البنزين، قائلا: "سائق الحافلة كان من المقرر أن يأخذ طلاب الصف الثاني الإعدادي، إلى مكان محدد، لكن فوجئ الطلاب بأنه يخرج عن مساره المحدد له، وكان يحمل ولاعة وبنزين وسكين لتهديدهم".

وتابع الطفل المصرى "رامى شحاتة"، قائلا" السائق طالب من الجميع تسليم هواتفهم المحمولة، لكنى رفضت الانصياع لهذا الأمر، وأنكرت أنى أحمل تليفونًا، وطلبت من زملائى أن يصدروا ضوضاء، وتمكنت حينها من الاتصال بالشرطة والإبلاغ عن الواقعة، وقمت بالاتصال بوالدي أيضا للتصرف، وسرعان ما تمكنت الشرطة من السيطرة على الموقف، والقبض على المشتبه به"، موضحًا أن السائق أراد حرق الطلاب كرد فعل على غرق ووفاة طفليه خلال هجرتهم غير الشرعية إلى إيطاليا، بسبب منع السلطات الإيطالية للهجرة غير الشرعية، فاعتبر أن السلطات الإيطالية مسئولة عن وفاة طفليه فأراد معاقبتها.

وأشار رامى شحاتة إلى أنه فخور بالتكريمات التى حصل عليها، نظير إنقاذه لأرواح 51 طالبًا من الموت.