البروتون يعالج السرطان ومنخفض الآثار الجانبية.. تعرف عليه

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة جديدة أجراها الدكتور برايان بومان، دكتوراه في الطب، من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، عن أن العلاج بالبروتون يرتبط بتأثيرات جانبية أقل حدة من العلاج الإشعاعي للعديد من مرضى السرطان.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، أظهرت الدراسة الجديدة التى أجرتها كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس ومدرسة بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا، أن العلاج بالبروتون يؤدي إلى آثار جانبية أقل من العلاج الإشعاعي التقليدي للعديد من مرضى السرطان.

ويعرف العلاج بالبروتونات بأنه نوع من العلاج بالإشعاع يستخدم في علاج مرض السرطان والأورام الخبيثة، وتنتج البروتونات السريعة في جهاز مسرع دوراني أو مسرع دوراني تزامني ثم توجه إلى الورم للقضاء على الخلايا السرطانية.

ويطبق هذه الطريقة بصفة خاصة على المرضى الذين لا تكفي العلاج الإشعاعى علاجهم بسبب عمق الورم في الجسم أو بسبب حساسية العضو مثل الدماغ.

ويسمح العلاج بالبروتونات بتركيز جرعة البروتونات الداخلة الجسم، بحيث لا تتضرر أنسجة الجسم الأخرى .

وقال الباحثون إن العلاج الإشعاعي والكيميائي، وهو نظام علاجي غالبًا ما يعالج السرطان غير المنتشر، ولكنه يسبب أيضًا آثارًا جانبية شديدة - مثل صعوبة البلع والغثيان والإسهال - التي تقلل من جودة الحياة وقد تتطلب في بعض الحالات الاستشفاء.

وبعد السيطرة على الاختلافات بين المجموعتين، مثل العمر والمشاكل الطبية الإضافية، وجد الباحثون أن المرضى الذين يتلقون العلاج بالبروتون لديهم آثار جانبية أقل بنسبة 65% في الخطر النسبي للتأثيرات الجانبية الشديدة في غضون 90 يومًا من العلاج، مقارنةً بالمرضى الذين يتلقون العلاج الإشعاعى.