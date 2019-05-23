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إحالة المتهم بقتل صديقه بالتجمع الخامس للجنايات

الخميس، 23 مايو 2019 12:36 م
إحالة المتهم بقتل صديقه بالتجمع الخامس للجنايات جثه-ارشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بإحالة المتهم بقتل صديقه بالتجمع الخامس لمحكمة الجنايات  . 

وتوصلت التحريات أن المتهم "محمد.م" عاطل، قام بقتل صديقه بعد ممارسة الرذيلة سويا داخل المسكن الخاص بالمجنى عليه بالتجمع الخامس.

تعود أحداث الواقعة  بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغًا من أهالى التجمع الخامس، بوجود رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبكسر باب الشقة والدخول عُثر على جثة المدعو "سامح م" عاطل مقتولًا وملقى على الأرض.

 


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القاهرة الجديدة

التجمع الخامس

اخبار الحوادث

يقتل صديقه بالتجمع الخامس


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