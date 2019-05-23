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أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

الخميس، 23 مايو 2019 03:30 ص
أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان" المحكمة الدستورية العليا
كتب:محمد إسماعيل
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تضمن قانون تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية، الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية أمس الأربعاء، مجموعة من النقاط الهامة، حيث يأتى القانون فى ضوء التعديلات الدستورية؛ وفيما يلى أهم المعلومات عن القانون:


- يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
 

- يعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة الدستورية من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
 

- ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


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