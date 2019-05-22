99 % من طلاب الصف الأول الثانوى المستهدفين يؤدون الامتحان الإلكتروني اليوم

كتب محمود طه حسين

أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019.

وقد أعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436,106 طالب وطالبة أدوا امتحان مادة الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا.

وشهدت الفترة الصباحية، والتي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389,575 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%، من إجمالي مستهدف 394,054 طالب في 1779 مدرسة، فيما أدى 139,868 طالب الامتحان ورقيًا.

وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 46,531 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 99,21%، من إجمالي مستهدف 46,899 طالبة وطالبة في 362 مدرسة حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 10,006 طالب وطالبة الامتحان ورقيا.

وقد تلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، والتي تم التعامل معها على الفور لمراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب، ومنها ورود شكوى تفيد بأن مدير إحدى المدارس بالنزهة بمحافظة القاهرة أبلغ الطلاب بعدم إحضار التابلت معهم، وبالتحقيق تم اكتشاف أن الشكوى كيدية وأن جميع طلبة المدرسة أدوا الامتحان إلكترونيا بنسبة 100%.

ورصدت غرفة العمليات حضور طالب إلى لجنة الامتحانات بمحافظة الأقصر بدون التابلت، تم عمل محضر بالواقعة وتمكين الطالب من أداء الامتحان ورقي مع كتابة إقرار على الطالب بضرورة إحضار التابلت معه لأداء الاختبار عليه يوم الأحد.

كما رصدت الغرفة، وصول طالب إلى لجنة الامتحانات بمحافظة الأقصر ولم يتذكر كلمة السر (password) الخاصة بالتابلت، تم التواصل مع الشركة لحل المشكلة وتم فتح كلمة السر للطالب وتمكينه من أداء الامتحان.

وفي محافظة الغربية، أفاد 4 طلاب بتسليم التابلت للتوكيل أمس الثلاثاء لظهور عطل به ومعهم إيصال يثبت ذلك، تم التواصل مع الشركة والتي أفادت بأنه كان من المفترض أن يتسلم الطلاب التابلت في نفس اليوم ولكنهم لم يحضروا لاستلامه، وتم عمل محضر بالواقعة وتمكين الطلاب من أداء الامتحان ورقي.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

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