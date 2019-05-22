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6 أرقام هامة عن الموازنة الجديد لـ"الاتصالات".. تعرف عليها

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:30 ص
6 أرقام هامة عن الموازنة الجديد لـ"الاتصالات".. تعرف عليها مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب أمين صالح
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زادت جملة اعتمادات مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العام المالى 2019/2020 بما يزيد عن 25 مليار جنيه، وفيما يلى نرصد 6 أرقام هامة عن موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

  1. اعتمادات مشروع موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات فى العام المالى 2019/2020 بلغت 27 مليارا و144 مليونا و93 ألف جنيه.
  2. اعتمادات موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات فى عام 2018/2019، تقدر بمليار و959 مليونا و623 ألف جنيه.
  3. تقدر الزيادة فى اعتمادات ديوان عام وزارة الاتصالات بـ25 مليارا و184 مليونا و470 ألف جنيه فى العام المالى الجديد عن عام 2018/2019.
  4. تقدر جملة اعتماد الاستثمارات فى موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 لديوان عام وزارة الاتصالات، بـ26 مليارا و836 مليونا و140 ألف جنيه.
  5. تقدر جملة اعتمادات الاستثمارات فى موازنة العام المالى  مقابل مليار و687 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2018/2019.
  6. زادتا اعتمادات الاستثمارات فى العام المالى الجديد، بما يقدر بـ25 مليارا و149 مليونا و140 ألف جنيه عن اعتمادات العام المالى الجارى 2019/2018.

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