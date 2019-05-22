6 أرقام هامة عن الموازنة الجديد لـ"الاتصالات".. تعرف عليها

زادت جملة اعتمادات مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العام المالى 2019/2020 بما يزيد عن 25 مليار جنيه، وفيما يلى نرصد 6 أرقام هامة عن موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
- اعتمادات مشروع موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات فى العام المالى 2019/2020 بلغت 27 مليارا و144 مليونا و93 ألف جنيه.
- اعتمادات موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات فى عام 2018/2019، تقدر بمليار و959 مليونا و623 ألف جنيه.
- تقدر الزيادة فى اعتمادات ديوان عام وزارة الاتصالات بـ25 مليارا و184 مليونا و470 ألف جنيه فى العام المالى الجديد عن عام 2018/2019.
- تقدر جملة اعتماد الاستثمارات فى موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 لديوان عام وزارة الاتصالات، بـ26 مليارا و836 مليونا و140 ألف جنيه.
- تقدر جملة اعتمادات الاستثمارات فى موازنة العام المالى مقابل مليار و687 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2018/2019.
- زادتا اعتمادات الاستثمارات فى العام المالى الجديد، بما يقدر بـ25 مليارا و149 مليونا و140 ألف جنيه عن اعتمادات العام المالى الجارى 2019/2018.
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