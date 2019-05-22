5 مستهدفات مالية لمشروع موازنة 2019/2020.. تعرف عليها

وفقًا للبيان المالى الذى قدمته الحكومة لمشروع موازنة عام 2019/2020، تستهدف الحكومة تحقيق 5 مستهدفات مالية هامة نرصدها فيما يلى:
1- خفض معدل الدين العام إلى 89% من الناتج المحلى الإجمالى.
2- تحقيق فائض أولى قدره 2%.
3- تحقيق معدل نمو اقتصادى قدره 6%.
4- خفض العجز الكلى للموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى بدلاً من عجز كلى بما يقترب من 17% فى العام المالى 2013/2014.
5- الضبط المالى المتوازن والداعم للنمو والنشاط الاقتصادى فضلاً عن المساهمة فى الخفض التدريجى لأعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة.
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