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5 مستهدفات مالية لمشروع موازنة 2019/2020.. تعرف عليها

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:00 ص
5 مستهدفات مالية لمشروع موازنة 2019/2020.. تعرف عليها مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب أمين صالح
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وفقًا للبيان المالى الذى قدمته الحكومة لمشروع موازنة عام 2019/2020، تستهدف الحكومة تحقيق 5 مستهدفات مالية هامة نرصدها فيما يلى:

1- خفض معدل الدين العام إلى 89% من الناتج المحلى الإجمالى.

 
2- تحقيق فائض أولى قدره 2%.
 

3- تحقيق معدل نمو اقتصادى قدره 6%.

 
4- خفض العجز الكلى للموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى بدلاً من عجز كلى بما يقترب من 17% فى العام المالى 2013/2014.
 

5- الضبط المالى المتوازن والداعم للنمو والنشاط الاقتصادى فضلاً عن المساهمة فى الخفض التدريجى لأعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة.


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