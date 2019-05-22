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يارا: زوجي كاد يقتلنى بسبب خصم 700 جنيه من راتبى وأشعل النار فى منقولاتى

الأربعاء، 22 مايو 2019 09:22 ص
يارا: زوجي كاد يقتلنى بسبب خصم 700 جنيه من راتبى وأشعل النار فى منقولاتى محكمة الاسرة
كتبت أسماء شلبى
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أقامت الزوجة يارا.م  دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر،وادعت وقوعها ضحية للضرب والتعذيب بسبب اعتراض زوجها على خصم 700 جنيه من راتبها واتهامها بسرقة المبلغ وتبديده ، ليعاقبها بـ"علقة موت" ويشعل النيران فى منقولاتها، ويتركها وطفلتها الرضيعة ويهرب، لتؤكد:" لولا تدخل الجيران كان قتلنى، كنت أشعر أننى فى سلخانة من كثرة التعذيب".

وتابعت الزوجة فى شكواها: تزوجت بشكل تقليدى من زوجي وفؤجئت بعد شهر من الزواج بأنه يعاقبنى مثل الجهلة ويحرمنى من كل حقوقى ،علمت سبب زواجه مني وطمعه فى راتبي ، خشيت على نفسي وطفلتى بسبب جبروته وخلال 3 سنوات مدة زواجنا تعرضت لمعاناة تفوق الاحتمال ".

وتؤكد الزوجة يارا :"كان يبطش بي حتى الهاتف حرمنى من حمله بحجة خوفه من إنفاقى أموال كثيرة على المكالمات الهاتفية ، بخلاف تحكم والدته بى."

وتضيف الموظفة بإحدى الشركات الخاصة: صبرت كثيرا على مد يديه الطويلة منذ زواجنا بسبب طفلتى الصغيرة ، لم أتصور أن يصل به الحال ويعاقبني من أجل خصم مبلغ مالى بعملى، ثار واتهمنى بسرقته وضربنى بقدميه فى بطنى وعلى رأسي ووجهى وأشعل بعدها النيران بمنقولاتى وتركنى والصغيرة وفر هاربا .

وتكمل: حرمنى من حقوقي وتحايل بتزوير مستندات رسمية بعد أن أنفقت معظم أموالى عليه وعلى أهله.


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