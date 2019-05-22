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هيئة التأمين الجديدة: جميع البيانات سرية وإحدى ركائز الأمن الصحى

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:00 ص
هيئة التأمين الجديدة: جميع البيانات سرية وإحدى ركائز الأمن الصحى الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام
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طالبت هيئة التأمين الصحى الجديدة المواطنين بمحافظة بورسعيد، بتدقيق بياناتهم عند التسجيل للحصول على خدمات التأمين الصحى الشامل الجديد.

 وأكد مصدر بهيئة التأمين الصحى الجديدة، حماية وسرية كافة بيانات المواطنين، باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومى الصحى.

وأشار المصدر، إلى سرعة ربط المنشآت الصحية ببورسعيد بمنظومة مميكنة، والتى يتم من خلالها إحالة المواطنين من الوحدات الصحية إلى المستشفيات بشكل إلكترونى كامل.

جدير بالذكر، أنه يجرى اتباع نظم الجودة وتقديم الخدمات للمواطنين وفقاً لمؤشرات أداء دقيقة يمكن مراجعتها وتقييمها.

وتشمل الميكنة للمنشآت الطبية التى جرى استلامها ببورسعيد 26 وحدة صحة أسرة، 11 مستشفى .


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الصحة

التأمين الصحى

الميكنة

بورسعيد

بيانات المنتفعين

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