video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ملك البحرين يصادق على قانون "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية"

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:26 م
ملك البحرين يصادق على قانون "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية" الملك حمد بن عيسى آل خليفة
كتبت - إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

صادق عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، على القانون رقم 8 لسنة 2019 بتعديل المادة 11 من القانون 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

ويُعاقب القانون الجديد بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع، لأعمال تُشكّل نشاطًا إرهابيًّا مُعاقبًا عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.

ويُعاقب أيضًا بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، كل من حاز أو أحرز، بالذات أو بالواسطة، مُحرّرًا يتضمّن أيًّا من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، متى كان ذلك بقصد التوزيع أو إطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز، بالذات أو بالواسطة، أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، أيًّا كان نوعها، استُعملت أو أُعدّت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أى من تلك الأفعال.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

البحرين: استهداف الحوثيين لمكة وجدة انتهاك خطير واستفزاز لمشاعر المسلمين

بعد الكشف عن شبكة البحرين.. قطر تواصل دعم الإرهاب لتخريب المنطقة

البحرين تستنكر إطلاق صواريخ حوثية باتجاه مكة "المكرمة"

منظمة الصحة العالمية تطلق على رئيس وزراء البحرين لقب "قائد عالمى"

تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

الملك حمد بن عيسى ال خليفة

البحرين

قانون مكافحة الارهاب

الارهاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة