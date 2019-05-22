محافظ الجيزة يكرم المشرف على العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة

كتب سيد الخلفاوى

كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عزه شريف، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمجالس واللجان والمشرف على العلاقات العامة والإعلام، عن مجهوداتها فى تطوير أداء العمل فى جميع المناصب التى شغلتها، حيث أكد المحافظ أن التكريم جاء نتاج لما بذلته من مجهودات كان لها الأثر الكبير ليس فى إنجاز الأعمال المسندة إليها ولكن إضافة عناصر الإبداع فى العمل ليخرج بشكل أفضل.

وأشارراشد إلى أن المحافظة اعتادت تكريم قياداتها التى تثبت كفاءتها تحفيزا لهم على استكمال مسيرتهم المهنية على أكمل وجه مطالباً ببذل المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة.

وتولت عزه شريف، عدة مناصب قيادية بالمحافظة منها مدير عام الوحدات المحلية ورئيس حى الدقى كأول سيده تتولى رئاسة حى ورئيس الجهاز التنفيذى لسوق الجملة بـ6 أكتوبر كأول سيدة أيضا تتولى هذا المنصب، ثم رئيس الإدارة المركزية للمجالس واللجان إضافة إلى دورها الاجتماعى رئيسا لمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام المحافظة ووحداته المحلية ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمحافظة.