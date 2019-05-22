مجهولون يسرقون فيلا ربة منزل بالعمرانية والشرطة تكثف جهودها لضبط الجناة

كتب بهجت أبو ضيف

تعرضت ربة منزل للسرقة على يد مجهولين بمنطقة العمرانية بالجيزة، وكشفت التحريات أن مرتكبي الواقعة سرقوا مبلغ 2000 جنيه وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد تعرض فيلا للسرقة على يد مجهولين بمنطقة مدكور.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، ومن خلال التحريات تبين أن الفيلا تقيم بها ربة منزل، وأن مجهولين تسللوا إليها بأسلوب التسلق واستولوا على مبلغ 2000 جنيه، وهاتف محمول.

ويكثف ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من جهودهم لكشف هوية مرتكبي الواقعة، وفحص المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم في قضايا سرقة مساكن، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.