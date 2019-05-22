مجهولون يسرقون "توك توك" مدرس بالإكراه فى مدينة الصف بالجيزة

كتب - أحمد الجعفرى

سرق ثلاثة مجهولين "توك توك" بالإكراه من مدرس فى مدينة الصف بالجيزة، بعدما استدرجوه لمنطقة نائية وأشهروا الأسلحة فى وجهه، ثم فروا هاربين بـ"التوك توك".

وقال "محمد. ع"، مدرس فى الثلاثينيات من عمره، إنه اشترى ذلك "التوك توك" من أجل زيادة دخله وتلبية متطلبات أسرته، وفى إحدى الليالى استوقفه 3 شباب طالبين توصيلهم لإحدى المناطق فى مركز الصف بالجيزة، وفى الطريق طلبوا منه سلوك أحد المسارات الجانبية لاختصار الوقت، وخلال سيره فى الطريق الذى اختاروه فوجئ بنفسه فى منطقة نائية، بينما أشهروا الأسلحة النارية والبيضاء فى وجهه، واستولوا على التوك توك.

واستمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة إلى أقوال المدرس فى التحقيقات، التى قال خلالها إنه يعمل سائق "توك توك" عقب انتهاء عمله بالمدرسة، وأن المتهمين طلبوا منه توصيلهم ثم اقتادوه لمنطقة خالية من السكان، وهددوه بالأسلحة، واستولوا على "التوك توك" ومتعلقاته وفروا هاربين. وأدلى بأوصاف تقريبية للمتهمين وأعمارهم، وأوصاف التوك توك الخاص به.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط المنطقة التى شهدت الواقعة، لتحديد هوية الجناة، تمهيدًا لإصدار أمر بضبطهم وإحضارهم.