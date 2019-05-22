وذكر راديو "صوت أمريكا"، في نشرته باللغة الانجليزية، أن المتحدث أوضح، في مؤتمر صحفي عقده في بانجي، أن عناصر حركة "3 آر" العرقية المسلحة أطلقت الرصاص على سكان هذه القرى القريبة من الحدود التشادية، مما أدى أيضا إلى سقوط العشرات من الجرحى.

وصرح مصدر بالأمم المتحدة بأن عناصر "جماعة العودة والإصلاح والمصالحة" اختصارا "3 آر" التي تمثل عرقية الفولاني في أفريقيا الوسطى تتحمل المسئولية عن هذه الهجمات.

وتعتبر جماعة "3 آر" واحدة من الجماعات الأربعة عشر التي وقعت اتفاق سلام مع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى في شهر فبراير الماضي بهدف إعادة السلام إلى ربوع تلك الدولة التي تعتبر واحدة من أكثر الدول الأفريقية التي تعاني من الأوضاع القلقة والاضطرابات.