لجنة الوفد فى سنورس بالفيوم تختتم دورتها الرمضانية لكرة القدم

الفيوم- رباب الجالى

اختُتمت مباريات الدورة الرمضانية فى كرة القدم، التى نظمتها لجنة حزب الوفد فى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وأشرف على تنظيمها رفعت عبد الحميد رئيس لجنة الشباب بالحزب.

أقيمت المباراة النهائية بين فريق النجوم، الذى فاز على فريق ليفربول الفيوم بـ4 أهداف لهدفين. وسلّم الكأس والجوائزعبد الله حمد، وعبد الناصر السمالوسى، القياديان بالحزب، ورفعت عبد الحميد رئيس لجنة الشباب، وفتاح مناع رئيس مجلس الأمناء بإدارة سنورس، وأقيمت الدورة على أحد الملاعب فى قرية نقاليفة بحضور عدد كبير من أهالى القرية .



الدورة الرمضانية



الدورة الرمضانية