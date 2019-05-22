كولومبيا تتفوق على فنزويلا فى إنتاج النفط لأول مرة منذ 89 عامًا

كتبت فاطمة شوقى

تجاوزت كولومبيا لأول مرة منذ 89 عامًا ، فنزويلا فى إنتاج براميل النفط يوميًا فى شهر مارس ، فى وقت يعانى فيه الاقتصاد الفنزويلى من الانهيار.

ووفقا لشبكة "سى إن إن" على نسختها الإسبانية، فقد تخلفت فنزويلا التى كانت تمتلك أكبر احتياطات نفط فى العالم، عن ثلاث دول أخرى فى أمريكا اللاتينية فى عملية انتاج الخام بعد سنوات من سوء الإدارة ونقص الاستثمارات .

وأشارت إلى أن فنزويلا وهى العضو المؤسس لمنظمة الدول للبترول "أوبك" ، أنتجت 740 ألف برميل يوميًا فى مارس الماضى ، بينما أنتجت كولومبيا التى تملك احتياطيات نفطية أقل من 1% من احتياطى فنزويلا 884.815 ألف برميل يوميًا خلال نفس الفترة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تمتلك فيه فنزويلا احتياطيات نفطية تبلغ 302.3 مليار برميل، بينما تحتفظ كولومبيا بأحجام من الاحتياطى تبلغ 1.96 مليار برميل.

وفنزويلا التى كانت ذات يوم المصدر الرئيسى للخام فى مصافى الخليج الأمريكية، شهدت انخفاضا بحصتها إلى الصفر بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظراً فعليًا على الواردات من شركة البترول الحكومية "بتروليوس دى فنزويلا" نهاية يناير الماضى، وأيضا بسبب انقطاع الكهرباء ونقص المواد الكيميائية فى فنزويلا الذى أدى إلى تقليص إنتاج الخام فى البلاد خلال العقد الماضى.

وصعد منتجو البترول الكولومبيون للمساعدة فى ملء الفراغ، حيث قامت شركات التكرير المملوكة إلى جانب شركة "شيفرون" و"فاليرو إنرجى" بتعزيز الانتاج من البلاد.