كل ما تريد معرفته عن " سيدنهام" متلازمة الرقص اللاإرادى وعلاجه؟

كتبت فاطمة خليل

هل سمعت من قبل عن مرض رقص سيدنهام أو Sydenham chorea ، ربما تكون هذه هى المرة الأولى التى تسمع فيها عن هذا المرض النادر والغريب، ومن أعراضه الأساسية الرقص، نتعرف فى هذا التقرير على المزيد حول هذا المرض.

ذكر موقع "med line plus" أن رقص سيدنهام هو اضطراب في الحركة يحدث بعد الإصابة بعدوى بكتريا معينة تدعى المجموعة العقدية.

ينتج هذا المرض عن عدوى بكتريا تدعى المجموعة العقدية، هذه هي البكتيريا التي تسبب الحمى الروماتيزمية والتهاب الحلق، يمكن أن تتفاعل مجموعة البكتيريا العقدية مع جزء من الدماغ يسمى العقد القاعدية للتسبب في هذا الاضطراب، والعقد القاعدية هي مجموعة من الهياكل في عمق الدماغ تساعد في السيطرة على الحركة، وضع الجسم، والكلام.

يحدث رقص سيدنهام في أغلب الأحيان في الفتيات قبل البلوغ، ولكن يمكن رؤيتها في الذكور أيضاً.



مرض الرقاص

أعراض مرض رقص سيدنهام



تتضمن أعراض رقص سيدنهام بشكل رئيسي حركات متوترة لا يمكن السيطرة عليها وبلا هدف من اليدين والذراعين والكتف والوجه والساقين والجذع، هذه الحركات تبدو وكأنها تشنجات، وتختفي أثناء النوم، كما قد تشمل الأعراض الأخرى:

-التغييرات في خط اليد.

-فقدان التحكم الحركي الدقيق، وخاصة الأصابع واليدين.

-فقدان السيطرة على العواطف والمشاعر، مع نوبات البكاء أوالضحك.

- أعراض الحمى الروماتيزمية قد تكون موجودة، وتشمل هذه الأعراض ارتفاع في درجة الحرارة ومشاكل في القلب وآلام أوتورم في المفصل أوكتل جلدية أو طفح جلدي ونزيف في الأنف.

علاج رقص سيدنهام



تستخدم المضادات الحيوية لقتل البكتيريا العقدية، قد يصف الطبيب أيضًا المضادات الحيوية لمنع التهابات الحمى الروماتيزمية المستقبلية، وهذا ما يسمى الوقاية بالمضادات الحيوية.

قد تحتاج الحركة الشديدة أوالأعراض النفسية إلى علاج بالأدوية.

ورقص سيدنهام يختفي عادة في غضون بضعة أشهر، في حالات نادرة، قد يبدأ شكل غيرعادي من الرقص في وقت لاحق.