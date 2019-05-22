video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب 101 مدرسة بالقليوبية يؤدون امتحان الجغرافيا للصف الأول الثانوى على التابلت

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:16 ص
طلاب 101 مدرسة بالقليوبية يؤدون امتحان الجغرافيا للصف الأول الثانوى على التابلت طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق
أدي طلاب الصف الأول الثانوى بالقليوبية، امتحان مادة الجغرافيا على جهاز التابلت، حيث بلغ عدد المدارس التى أدى طلابها الامتحان على جهاز التابلت 101 مدرسة، بنسبة وصلت إلى 78%، من إجمالى مدارس المحافظة، فيما بلغ عدد المدارس التى أدى طلابها الامتحان ورقيا 29 مدرسة، وجاءت إدارة العبور التعليمية على رأس الإدارات التى أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت بنسبة بلغت 100%.
 
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، أنه جارى العمل على تدارك المشاكل بالمدارس المتبقية، على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوي 100%، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجى بالإدارات المختلفة.
 
وأكد "عجلان"، أن المديرية أنهت كل استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى، وفقا للنظام الجديد للعام الدراسى 2018-2019م، حيث أدى، اليوم الثلاثاء، 39 ألفا و252 طالبا الاختبارات فى 12 إدارة تعليمية.
 
وأضاف، أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عاطف سلامة وكيل المديرية، والدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام، وكل من مديرى التعليم الثانوى والتطوير التكنولوجى لمتابعة سير الإختبارات والتعامل الفورى مع أى طارئ.
 
وأشار "عجلان"، إلى أن الطلاب كانوا من المفترض أن يؤدون اختبار اللغة العربية على فترتين صباحية للمدارس الحكومية من 9 إلى 12 ظهرا، ومسائية للمدارس غير الحكومية من 1 إلى 4 عصرا وبزمن 3 ساعات، مؤكدا أن الاختبار الإلكترونى هو الأصلى للطلاب ولن يتم اللجوء إلى الاختبار الورقى فى بداية الإمتحان الإلكترونى إلا فى حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التى تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجى بالمدرسة مع اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد أخذ موافقة غرفة متابعة سير الامتحان بالوزارة وتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائى التطوير التكنولوجى فى حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الاختبار وذلك ضمانا لحق الطالب.
 
وشدد وكيل التربية والتعليم بالقليوبية، على مراعاة توفير جو يسوده الهدوء والمودة أثناء تأدية الاختبار ومعاملة الطلاب وأولياء الأمور معاملة حسنة، واتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتأمين الاختبارات.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

طلاب أولى ثانوى: امتحنا الجغرافيا بالتابلت ومستوى الأسئلة فوق المتوسط

طلاب أولى ثانوى يواصلون الاختبارات الإلكترونية بامتحان الجغرافيا

97 % من طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون الامتحان الإلكترونى

%85 من طلاب أولى ثانوى بالبحيرة يؤدون الامتحان إلكترونيا فى 60 مدرسة

تعليم الوادى الجديد: 91% من طلاب الصف الأول الثانوى أدوا الامتحان بالتابلت

%76من مدارس القليوبية تؤدى امتحان اللغة الأجنبية الثانية لأولى ثانوى على التابلت

اخبار القليوبيه

تعليم القليوبيه

امتحانات الصف الأول الثانوى

الصف الأول الثانوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة