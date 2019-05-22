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طلاب أولى ثانوى يواصلون امتحان نهاية العام ويؤدون اليوم اختبار الجغرافيا

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:00 ص
طلاب أولى ثانوى يواصلون امتحان نهاية العام ويؤدون اليوم اختبار الجغرافيا طلاب أولى ثانوى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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يواصل طلاب أولى ثانوى العام امتحان نهاية العام، حيث يؤدون اليوم الأربعاء اختبار الجغرافيا إلكترونيًا فى المدارس الجاهزة والورقية للمدارس التى تعقد بها الاختبارات ورقيًا.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى 2018/ 2019، الأحد الماضى، ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

ويؤدى جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدى طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك فى الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونياً.


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