ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بحوزة صاحب محل بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت مباحث التموين بالجيزة صاحب محل لتجارة اللحوم بحوزته 650 كيلو من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى حيازة صاحب محل لتجارة اللحوم لكميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبمداهمة المحل تم ضبط المتهم، وبحوزته 650 كيلو من "مقطعات لحوم – مفروم لحوم – مقطعات دواجن - دهون حيوانية") معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.