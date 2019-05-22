صور.. ولى عهد أبوظبى يلتقى رئيس جزر القمر لبحث التعاون بين البلدين

وكالات الأنباء

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، الرئيس غزالى عثمانى رئيس جمهورية جزر القمر الذى يزور البلاد حاليا.

ورحب ولى عهد أبوظبى - خلال اللقاء الذى جرى فى قصر البطين - بزيارة رئيس جزر القمر إلى الدولة وتبادل معه التهانى بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده على البلدين بالخير والبركات وعلى الأمة الإسلامية باليمن والأمن والاستقرار والسلام، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



مباحثات بين ولى عهد أبوظبى ورئيس جزر القمر

وبحث الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية جزر القمر وفرص وآفاق تطويرها فى مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى فتح مجالات جديدة أرحب وأشمل من التعاون المشترك، كما تطرقا إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اهتمام دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بدعم مقومات وجهود التنمية المستدامة والبناء فى الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق ما تنشده لشعوبها وأجيالها من تقدم وتطور واستقرار وازدهار ..مشيرا إلى أن دولة الإمارات أرست قاعدة علاقاتها مع الدول الصديقة على أسس من الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك الفاعل الذى يحقق المصالح المتبادلة.

وأعرب ولى عهد أبوظبى، عن تطلعه إلى أن تشهد علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية جزر القمر خلال المرحلة المقبلة مزيدا من التطور والنمو فى المجالات كافة خاصة التنموية والاقتصادية.



ولى عهد أبوظبى يستقبل رئيس جزر القمر

من جانبه، أعرب الرئيس غزالى عثمانى، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات التى تحظى باحترام شعبه وتقديره ومحبته، مثمنا الدعم الذى تقدمه الدولة للبرامج والمبادرات الإنسانية والمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبنية التحتية فى جزر القمر.

وأكد اهتمام بلاده بتنمية أوجه التعاون مع دولة الإمارات التى تعد نموذجا تنمويا ملهما لدول العالم وحكوماتها وشعوبها ومركزا اقتصاديا وتجاريا واستثماريا عالميا وعاصمة لصناعة السياحة والثقافة فى العالم.