صور.. وفد أوروبى من 3 دول يزور المعالم الأثرية والسياحية بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً متعدد الجنسيات يضم زائرين من 3 دول مختلفة شملت "إنجلترا، ألمانيا ، فرنسا" قادمين لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأكد المحافظ، أهمية القطاع السياحى فى مصر، مُشيراً إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التى تزخر بها محافظة المنيا.

ووجه المحافظ مدير إدارة السياحة بتوفير كل سبل الراحة والأمان للزائرين وتقديم كافة التيسيرات لهم أثناء إقامتهم بالمحافظة لترك أثر جيد فى نفوس الزائرين.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمحافظة، إن برنامج الزيارة استمر لمدة يومين حيث زار الوفد منطقة آثار تل العمارنة والمقابر الشمالية والجنوبية والمقبرة الملكية ومعبد آتون الصغير وبقايا القصر الجنوبى والشمالى، ومنطقة آثار تونا الجبل بما تحويه من معالم أثرية (مقبرة بيتوزيرس كبير كهنة جحوتى، ومقبرة ايزادورا والساقية الرومانية والسراديب) وأخيراً منطقة آثار بنى حسن والتى تحوى مقبرة باكت وخيتى وخوم حتب وأمنمحات.



المنيا تستقبل وفدا أوروبيا من 3 دول لزيارة المعالم الأثرية



المنيا تستقبل وفدا أوروبيا من 3 دول لزيارة المعالم الأثرية



المنيا تستقبل وفدا أوروبيا من 3 دول لزيارة المعالم الأثرية