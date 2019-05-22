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صحيفة: مسئولو الأمن القومى سعوا لإقناع الكونجرس بخطوة التهديدات الإيرانية

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:01 م
صحيفة: مسئولو الأمن القومى سعوا لإقناع الكونجرس بخطوة التهديدات الإيرانية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن كبار مسؤولى الأمن القومى الأمريكى سعوا إلى إقناع الكونجرس "المنقسم"، بمدى خطورة التهديدات الجديدة من إيران، فى الوقت الذى دافعوا فيه عن المعلومات الاستخباراتية التى أدت إلى نشر القوات العسكرية بهدف ردع الهجمات المحتملة من طهران.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن الديمقراطيين خرجوا من جلسات الإحاطة السرية التى مثل فيها كبار مسئولى الإدارة الأمريكية امام الكابيتول هيل، أمس الثلاثاء، بتساؤلات حادة حول التحركات التى أدت فى النهاية إلى التصعيد الأخير بين طهران وإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفى أواخر الأسبوع الماضى، أزالت إيران بعض الصواريخ التى كانت متمركزة على قوارب صغيرة فى مياهها الإقليمية، وهى خطوة قال مسؤولون أمريكيون إنها علامة على أن إيران تسعى إلى تخفيف حدة التوتر.

وقال مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، إن إيران هددت بتوجيه تلك الصواريخ على البنية التحتية النفطية للملكة العربية السعودية لرفع أسعار النفط وتعطيل التجارة الدولية.

وأشارت معلومات استخباراتية حديثة إلى أن إيران تفكر فى مثل هذه الهجمات رداً على العقوبات الأمريكية الصارمة ضد قطاع النفط الإيرانى وقرار الإدارة بتصنيف الذراع شبه العسكرية للحكومة الإيرانية منظمة إرهابية، وفقًا لمسؤولين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

ومثل العديد من الأمور فى واشنطن، تقول الصحيفة إن ردود الفعل على طريقة تعامل الإدارة مع التوترات مع إيران شهدت انقسام حزبى حاد.

وقال السناتور أنجوس كينج، بعد الإحاطات التى أدلى بها المسئولين فى جلسة مغلقة، "هل هم يردون علينا، أم أننا نفعل هذه الأشياء كرد فعل عليهم؟ هذا كان السؤال الرئيسى الذى لدى، وما زل لدى".  وأضاف: "إن أكثر ما يثير القلق هو خطر سوء التقدير.. ما نعتبره دفاعيًا، يعتبرونه استفزازيًا. أو العكس".

 

 


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