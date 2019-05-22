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صحتك فى وصفة.. القهوة وزيت جوز الهند للتخلص من البقع الداكنة بالساقين

الأربعاء، 22 مايو 2019 08:00 ص
صحتك فى وصفة.. القهوة وزيت جوز الهند للتخلص من البقع الداكنة بالساقين العناية بالقدمين - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل
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تقوم الكثير من النساء بروتين يومي للعناية بالساقين، وتستخدم الوصفات الطبيعية التى تساعد على ترطيب الجلد وإزالة وتقشير الجلد الميت والتخلص من البقع، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام القهوة وزيت جوز الهند والسكر البنى للتخلص من البقع الداكنة فى الساقين، بحسب ما ذكر موقع "Step to health".

ويساعد التقشير على التخلص من الخلايا الميتة والعيوب التي تتراكم على بشرتك كل يوم، وللتقشيراستخدم اسفنجة أو قفاز تقشير يوميًا، يمكنكِ أيضًا وضع قناع تنعيم يوميًا لتغذية بشرتك وتنظيفها بعمق مع توفير الترطيب لمنع مشاكل جفاف البشرة.

القهوة المستعملة
القهوة 

وصفة القهوة وزيت جوز الهند للتخلص من البقع فى الساقين
 

يساعد هذا التقشير الطبيعي في التخلص من الرؤوس السوداء على الساقين ويعمل على تدعيم لون البشرة للمساعدة في منع حدوث مشاكل مثل السيلوليت.

المكونات

6 ملاعق كبيرة قهوة مستعملة (100 جرام)

4 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند (100 جرام)

الطريقة:

-امزجى كلا المكونين و ضعى هذه التركيبة على المناطق التي تريدين علاجها.

-دلكي بشرتك بحركة دائرية للمساعدة في التخلص من خلايا الجلد الميتة.

-اتركيها على بشرتك لبضع دقائق، ثم اشطفيها بالماء الدافئ.

وصفة السكر البنى وزيت الزيتون
وصفة السكر البنى وزيت الزيتون

وصفة السكر وزيت الزيتون للتخلص من البقع
 

المكونات:

2 ملعقة كبيرة سكر بني (25 جرام)

4 ملاعق كبيرة زيت الزيتون (100 جرام)

الطريقة:

امزجى المكونات حتى تصبح عجينة، ثم ، ضعيها في حركة دائرية على مناطق البقع الداكنة فى الساق.اتركيها لمدة 5 دقائق ثم اشطفيها بالماء الدافئ.


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التخلص من البقع الداكنة فى الساقين

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