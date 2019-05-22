شعبة المخابز تعلن انتظام العمل بالمحافظات غدًا لتوفير الخبز المدعم رغم ارتفاع الحرارة

كتب مدحت وهبة

أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، انتظام عمل المخابز البلدية فى مختلف المحافظات غدًا الخميس، رغم ارتفاع درجات الحرارة وذلك فى إطار حرص أصحاب المخابز على إنتاج الخبز المدعم للمواطنين بسعر 5 قروش للرغيف، وأنه يتم التنسيق مع فروع الشعبة العامة فى مختلف المحافظات بشكل مستمر لتوفير الخبز للمواطنين.

وأضاف عبد الله غراب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المخابز ستعمل غدًا بكامل طاقتها لتوفير الخبز، حيث يتم توفير الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم لجميع المحافظات حيث تقوم الوزارة بتوفير حصص الدقيق أولاً بأول، كما أن أصحاب المخابز حريصون على انتظام إنتاج الخبز المدعم طوال الوقت لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المناطق.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تم فيه، تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من أول أيام شهر رمضان وطوال الشهر، حيث سيبدأ العمل منذ الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً لتوفير الخبز المدعم للمواطنين قبل الإفطار والسحور.

ويتم تحديد ساعات للعمل لكل مخبز وفقًا لحصة الدقيق المدعم الخاصة به، كما يتم المرور والتفتيش على كل المخابز البلدية لضمان إنتاج الدقيق خبزًا وبيعه بالسعر المدعم 5 قروش للرغيف، إضافة إلى متابعة أرصدة تلك المخابز أولاً بأول.