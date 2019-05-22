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سلطات المطار تضبط 17 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية

الأربعاء، 22 مايو 2019 07:49 ص
سلطات المطار تضبط 17 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى
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تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط 17 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار.
 
وأفاد مصدر بمطار القاهرة، أن سلطات المطار شنت حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمطار، وأسفرت الحملة عن ضبط 17 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وتم ترحيلهم إلى قسم الخليفة تمهيدا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.
 
وأضاف المصدر أن قسم المرور بالمطار تمكن من تحرير 61 مخالفة مرورية لقائدي السيارات بالأكمنة الثابتة والمتنقلة المترددين على صالات السفر والوصول بالمطار.
 
 
 
 
 

 


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