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سقوط عاطلين بعد تبادل لإطلاق النيران لسرقتهم للمواطنين بالاكراه بمدينة نصر

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:25 م
سقوط عاطلين بعد تبادل لإطلاق النيران لسرقتهم للمواطنين بالاكراه بمدينة نصر حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكنت رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية لمزاولتهما نشاطًا إجراميًا فى مجال البلطجة، وفرض الإتاوات على قائدى سيارات المحاجر فى مدينة نصر وحرر محضر بالواقعة.

 

ووردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أكدتها التحريات بقيام عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "تعدى وسلاح نارى وحيازة سلاح نارى، بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال البلطجة وفرض الإتاوات على قائدى السيارات المحملة بالرمال بمناطق المحاجر، الكائنة بالطرق السريعة بنطاق المدينة، وحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص.

 

 وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم استهداف المذكور بمأمورية بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى بمكان تواجده، وحال استشعاره بوصول القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته إطلاق النار، مما أدى إلى إصابته بطلق نارى، وأمكن السيطرة عليه وضبطه وبصحبته شقيقه 40 سنة عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة وضبط بحوزتهما سلاح نارى (بندقية آلية عيار 7,62×39 )، (2) خزينة لذات السلاح، وعدد (9) طلقات من ذات العيار، سلاح نارى (فرد خرطوش "عيار 16 مم"، وطلقتين من ذات العيار)، (55) قرص مخدر . سيارتين (إحداهما دفع رباعى) ملك والدة المتهمان.

 

وتم حجز المتهم الأول بالمستشفى، تحت الحراسة الأمنية اللازمة، وبمواجهة المتهمين إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد إستخدامها فى أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على قائدى السيارات النقل المترددين على المحاجر، بإستخدام السيارتين وحيازة الأقراص المخدرة بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.‎

 


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مباحث القاهرة

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