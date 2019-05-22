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زوجة فى دعوى طلاق: زوجى مريض نفسي "مجوعنا" ويرفض العمل خوفا من الموت

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:20 م
زوجة فى دعوى طلاق: زوجى مريض نفسي "مجوعنا" ويرفض العمل خوفا من الموت محكمة الاسرة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقامت ندى .م.ن ، دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت استحالة العشرة بينها وزوجها، قائلة: "عشت 3 سنوات وأنا متحملة للضرب والإهانة ، بسبب تدهور حالة زوجى النفسية ، ومعاناته من الواسوس القهرى، لأتحمل مسئولية عائلتى وإنفاقى عليهم ".

 

وتابعت الزوجة أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: " بعد مرور عامين على زواجنا، أصبح زوجى عاطل عن العمل ، وملازم للمنزل ويجبرني بالإنفاق عليه، يعنفني عندما أطلب يوم للراحة مردد -غصب عنك تصرفى علينا -، ويأخذ مالى بالإكراه ، ويعطيه لوالدته ويترك أولادى دون طعام ".

 

وتابعت الزوجة : " حاولت والدته عرضه على طبيب نفسي ، ولكنه كان يرفض ويهدد بالإنتحار، ويستغل ضعفي ليسلط غضبه على جسدي ، وعندما أنفق على أولادى أو أشترى غرض لنفسي يفتعل شجار ويعاقبنى ، بسبب رفض أهلى تطليقي ، ودفعى على التحمل ".

 

وتتابع: " كان يخيرني بين المكوث فى المنزل أو منحه كل راتبي ، ومعاملتى لى وكأننى أتسول رغم أنه مالى الخاص ، ويطردنى فى عز الليل برفقة أولادى، ويأتي فى اليوم التالى ويهددنى لو لم أعود لمنزله بإجباري بالعودة  فى بيت الطاعة  ".

 

وتتابع: "طول عمرى مظلومة ، ويظهرنى بمظهر المخطئة ، بسبب رفضى مكوثه بالمنزل بدعوى المرض النفسي وخوفه من الموت، وعدم قدرته على العمل".

 

وتكمل: "هربت وطلبت الطلاق، وأصطحبت اولادى ، ولكنه لم يتركني  فى حالى ، ودفع أهله لتهديدى بدعاوي قضائية واتهامات ، لإجبارى على الرجوع إليه".


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زوج مريض

الوسواس القهرى

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