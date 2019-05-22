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روسيا تعلن إحباط عمل إرهابى فى موسكو

الأربعاء، 22 مايو 2019 09:47 ص
روسيا تعلن إحباط عمل إرهابى فى موسكو مسلحين - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء
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أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، القضاء على عنصرين مسلحين بمنطقة فلاديمير شرق موسكو "كانا يخططان للقيام بعمل إرهابى".

 

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيان للجنة أنه "تم تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب فى منطقة فلاديمير، وخلال العملية تم تصفية مسلحين بمدينة كولتشوجينو كان يخططان لتنفيذ عمل إرهابى".

 

وبحسب البيان، تم العثور على أسلحة، وذخائر، وحزام ناسف فى مكان الاشتباك.

 

وأشارت لجنة مكافحة الإرهاب إلى أن "العنصرين اللذين تمت تصفيتهما من أنصار إحدى المنظمات الإرهابية فى الخارج، وبناء على تعليماتها كانا يعدان للقيام بعمل إرهابى بأماكن مكتظة بالسكان".

 

كانت اللجنة أعلنت فى وقت سابق فرض نظام عملياتى "لمكافحة الإرهاب" على خلفية محاصرتها منزل فى مدينة كولتشوجينو بمنطقة فلاديمير يختبئ فيه مسلحون.


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