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"جبروت امرأة" ..إيمان جمعت بين زوجين تسببت فى مقتل أحدهما وسجن الأخر

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:00 ص
"جبروت امرأة" ..إيمان جمعت بين زوجين تسببت فى مقتل أحدهما وسجن الأخر قتل ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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"إيمان.ف" البالغة من العمر 39 عامًا، تزوجت عرفيًا من "ياسر.ع" 31 عامًا، بعد فترة وجيزة، بدأت تمل من حياتها معه، وتعرفت على شاب أخر اسمه "أحمد"، يصغرها فى العمر بنحو 6 سنوات، ودخلت معه فى قصة حب.

تطورات علاقة "إيمان" بـ"أحمد"، سريعًا وقررا الارتباط بعقد زواج عرفي، غير مبالية بعقد الزواج الذى يربطها مع "ياسر" الذى قضت مشاكل الحياة وروتينها على علاقتهما شكليًا، ولكنها بقت على الورق.

مرت الأيام سريعًا وبدأ خبر علاقة "إيمان" بـ "أحمد" ينتشر حتى وصل لزوجها "ياسر" الذى ما أن علم بتلك العلاقة حتى استشاط غضبًا، وقرر الانتقام والثأر لشرفه، توجه إلى حيث يقيم غريمه، وهناك انقلبت الأحداث راسًا على عقب.

تشاجر الغريمان "أحمد" و "ياسر"، ولم تنته تلك المشاجرة إلا حينما سدد "ياسر" طعنة نافذة لصدر "أحمد" أسقطته على الأرض غارقًا فى دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وعقب قرار النيابة بحبسه، وانتهاء فترة الحبس الاحتياطي الاولى، قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديدها ل15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

 

 

 


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