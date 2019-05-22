توجيه الاتهام لألمانية لانضمامها لداعش ومحاولتها بيع حزام ناسف عبر الإنترنت

برلين (أ ش أ)

أعلن الادعاء العام فى ألمانيا توجيه الاتهام لمواطنة ألمانية لانضمامها لتنظيم داعش، ومحاولتها بيع حزام ناسف عبر شبكة الإنترنت.

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الادعاء الفيدرالي أوضح أن المتهمة ديريا أو 26 عاما غادرت ألمانيا فى فبراير 2014 إلى سوريا حيث تزوجت مقاتلا من تنظيم داعش، فيما تم اعتقالها فى ألمانيا فى نوفمبر 2018.

وتواجه ديريا اتهامات بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية وانتهاك قوانين الحد من الأسلحة، إلى جانب تلقى تدريبات على استخدام الأسلحة الآلية وحيازة حزام ناسف حاولت بيعه عبر شبكة الإنترنت.