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تهديدان إرهابيان من داعش لبرشلونة فى 15 يومًا فقط

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:56 م
تهديدان إرهابيان من داعش لبرشلونة فى 15 يومًا فقط مقالتلى داعش
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إنه فى غضون 15 يوما، تعرضت مدينة برشلونة الإسبانية لتهديدين إرهابيين، من قبل تنظيم داعش.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الكتالونية "لوس موسوس" أكدت أن مستوى التأهب الرابع لمكافحة الإرهاب لا يزال مستمرا، مطالبة من المواطنيين التعاون.

 

وكان تنظيم داعش دعا ذئابه المنفردة فى إسبانيا لشن هجمات إرهابية، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، التى يستخدمها التنظيم للتواصل المستمر معهم، مشيرة إلى أن تلك الرسائل التهديدية التى تكاثفت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، وإحباط العملية الإرهابية، التى كانت ستتم ضد أشبيلية فى الأسبوع المقدس، أجبرت وحدات مكافحة الإرهاب على تعزيز- قدر الإمكان- مراقبة الأفراد المستعدين لمحاولة اتباع تلك الشعارات.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ليست المدينة الإسبانية الوحيدة التى تتعرض لتهديدات من قبل تنظيم داعش ، ولكن التنظيم الارهابى أرسل الشهر الماضى تهديدا إلى إقليم الباسك الإسبانى وقال "نحن هنا بينكم".

 

وقال التنظيم الارهابى فى رسالته التهديدية لإسبانيا "يا صليبيين، لم نأت من الخارج ! نحن هنا لن تكتشفنا أبدًا، "نحن أطفالك الذين سيهاجمون قريبًا".

  

 


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