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الأربعاء، 22 مايو 2019 01:38 م
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تنفيذ 6 الاف حكم قضائى فى مختلف المحافظات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:09 م
تنفيذ 6 الاف حكم قضائى فى مختلف المحافظات خلال 24 ساعة حملة أمنية-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
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واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة، التى تستهدف تحقيق الإنضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.
 
 
وأسفرت (خلال 24 ساعة) عن ضبط ( 5 قطع سلاح نارى ، 23 قضية مخدرات ، 87 قطعة سلاح أبيض ، 38 قضية تموينية ، 215 مخالفة إشغال طريق ، 2140 مخالفة مرورية ، تنفيذ 4192 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.
 
 
كما تم ضبط ( 3 قطع سلاح نارى ، 4 قضايا مخدرات ، 3 قطع سلاح أبيض ، 23 قضية تموينية متنوعة ، 602 مخالفة مرورية ، تنفيذ 712 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن أسوان.   
 
و ضبطت ( 9 قطع سلاح نارى ، 2 قضية مخدرات ، 85 قضية تموينية ، 214 مخالفة إشغال طريق ، 1051 مخالفة مرورية ، تنفيذ 1000 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الوقائع.
 

 


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